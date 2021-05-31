В Самарской области для женщин-заключенных, нарушающих режим, применят песочную терапию

В Самарской области применят песочную терапию для женщин-заключенных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Самарской области для женщин-заключенных, нарушающих режим, будут применять песочную терапию. Об этом говорится в сообщении регионального УФСИН России.

Технология подобного вида терапии заключается в рисовании песком, а также лепки фигур из кинетического песка. "Механизм действия песочной терапии основан на активации жизненных ресурсов, снятия эмоционального напряжения", - сказано в сообщении.

Метод применяется к осужденным женщинам, которые злостно нарушают режим содержания. Песочная терапия применяется в сочетании с другими видами - сказкотерапией и психодрамой.