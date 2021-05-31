Женщина погибла на пожаре в жилом доме в Сызрани

На пожаре в квартире в Сызрани погибла женщина. Фото - следственное управление СК РФ по Самарской области

В городе Сызрань Самарской области на пожаре погибла пожилая женщина. По факту случившегося проводится проверка, говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона.

Тело 68-летней погибшей нашли после пожара в доме на улице 50 лет Октября. По факту случившегося начата доследственная проверка, следователи выясняют причины произошедшего.

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что 30 мая в гараже на проспекте Кирова в Самаре произошел пожар, на котором пострадал 29-летний молодой мужчина.