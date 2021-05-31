В Самаре адвокат получила год тюрьмы за попытку мошенничества на 800 тысяч рублей

В Самаре к 1 году лишения свободы приговорили адвоката Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор адвокату, которую обвиняли в покушении на мошенничество. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как выяснилось, адвокат обещала женщине передать судье 800 тысяч рублей. За это судья должен был назначить минимальное наказание для сына этой женщины, который обвинялся в незаконном обороте наркотиков.

Впрочем, адвокат деньги не собиралась передавать, а хотела потратить их сама. Но сделать этого не удалось - ее задержали после получения денег.

Суд признал адвоката виновной и приговорил ее к 1 году лишения свободы в колонии общего режима.