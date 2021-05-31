"Единая Россия" начала работу над Народной программой в Самарской области

Народную программу обсудили на заседании рабочей группы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области начали формировать Народную программу. Это документ, с которым региональное отделение "Единой России" собирается выступить на осенних выборах в госдуму РФ и самарскую губернскую думу. Рабочая группа создана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и соберет лучшие предложения от жителей региона, активистов и сторонников партии.

- Мы должны оперативно взять те идеи, которые президент озвучил в послании, и реализовать их в Самарской области, - отметил Азаров.

Председатель областного парламент Геннадий Котельников заявил, что в программу войдут инициативы социального и экономического характера. В целом, документ будет соответствовать тезисам недавно прошедшего форума гражданских социальных инициатив: защита, забота и развития. Собственно, на том мероприятии о Народной программе и заговорили.

Уже 10 июня проект презентуют на региональной партийной конференции. После этого его представят на федеральном съезде партии.

В программу планируют включить механизмы, которые позволят заручиться в том числе и федеральной финансовой поддержкой. Как подчеркнул заместитель секретаря регионального отделения партии Виктор Кузнецов, предложений ждут по всем направлениям. Основные инициативы идут от жителей губернии, а представители власти и активисты помогут в их оформлении.