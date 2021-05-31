Федеральный эксперт рассказал про предварительное голосование "Единой России" в Самарской области

Андрей Парфенов считает, что голосование в Самарской области прошло хорошо Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета "Единой России" Андрей Парфенов поделился мнением о предварительном голосовании партии в Самарской области. Оно завершилось 30 мая и, по мнению федерального эксперта, показало, что доверие у жителей региона к губернатору и "ЕР" хорошее. Об этом свидетельствует в том числе и рекордная явка.

- Голосование в региона организовывалось и проходило в фокусе внимания Дмитрия Азарова. Он требовал, чтобы процедура была максимально открытой и прозрачной. Избиратели это оценили, а активисты партии выполнили все эти поручения, - отметил Парфенов.

Количество кандидатов, их принадлежность к самым разными сферам жизни - спорт, медицина, волонтерское движение и не только - все это способствовало активности избирателей.

- Многие голосовали за тех, кого знают, с кем работают, кому доверяют в обычной жизни. Все это повысило уровень доверия к голосованию, - уверен спикер.

Замруководителя ЦИК добавил, что на федеральном уровне за процессом голосования тщательно следили. Все попытки нарушить процедуру фиксировались и пресекались. В Самарской области все прошло в спокойном тоне.

Итоги подведут в ближайшее время. Уже 19 июня на съезде партии утвердят кандидатов, которые представят "Единую Россию" на выборах в государственную думу. Тех, кто представит партию на выборах в губернскую думу, выдвинут по итогам конференции регионального отделения.