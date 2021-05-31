В Сызрани из-за засора отключат горячую и холодную воду

В Сызрани 1 июня отключат воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области во вторник, 1 июня, отключат горячую и холодную воду. Отключения необходимы, чтобы устранить засор на канализационном коллекторе ООО "Сызраньводоканал".

Воду отключат в домах в микрорайоне Юго-Западного района - по проспекту 50 лет Октября с дома № 50 по дом № 74 и проспекту Гагарина с дома № 77 до дома № 97, а также в домах 71 и 73 по проспекту Гагарина.

Также воды не будет в школе №17 и детских садах 66 и 22.

Ранее сообщалось, что в Самаре отключат горячую воду.