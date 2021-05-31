В Самарской области прививку от коронавируса сделали 400-тысячному жителю региона

Раис Муниров уже переболел коронавирусом

В Самарской области прививку от коронавируса сделал 400-тысячный житель региона. Им стал Раис Муниров из Камышлинского района, сообщают в региональном минздраве.

Он рассказал, что уже болел коронавирусом, а когда выздоровел, то после рекомендации врача решил сделать прививку. "Я переболел ковидом. И когда появилась информация о вакцинах, решил, это же нужно прежде всего мне, поэтому спустя время по рекомендации врача пришел сделать прививку. После прививки чувствую себя отлично", - рассказал Раис Муниров.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, какой вакциной он привился.

По последним данным, в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились около 65 тысяч человек.