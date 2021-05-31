В Самарской области в ДТП с двумя грузовиками и "Вестой" пострадал водитель легковушки

Два грузовика столкнулись с "Вестой" в Сызранском районе. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области произошла авария с двумя грузовиками и легковушкой "Ладой Вестой". Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

В воскресенье, 30 мая, в Сызранском районе фура "Вольво" врезалась в стоящую "Весту". От удара та въехала в грузовик DAF, который был впереди.

По предварительным данным, водитель грузовика "Вольво" ехал слишком быстро и не сумел своевременно остановиться.

В результате аварии пострадал водитель "Весты", его отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что в Тольятти "Лада Гранта" не пропустила на перекрестке встречный автомобиль и от удара перевернулась.