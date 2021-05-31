В Самаре затопило дорогу около площади Куйбышева

Улицы затопили около площади Куйбышева

В Самаре затопило улицу около площади Куйбышева. Фото появились в паблике "Новости Самара - Самара life".

Затоплены оказались улицы около площади. Как писали в комментариях пользователи соцсетей, трамваи испытывали сложности, когда двигались по такому затопленному участку.

Пользователи в комментариях гадают, что же произошло, и предполагают, что где-то неподалеку прорвало канализацию. Пока из-за того, что образовался такой потоп, не сообщалось о сбое движения трамваев и другого общественного транспорта.