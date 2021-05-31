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Здоровье31 мая 2021 18:55

Сделавшие прививку тольяттинцы смогут выиграть абонемент в спортзал или филармонию

Так в Тольятти хотят стимулировать горожан прививаться от коронавируса
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Тольяттинцы смогут выиграть абонементы в бассейн и филармонию за прививку от коронавируса

Тольяттинцы смогут выиграть абонементы в бассейн и филармонию за прививку от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинцы, ставшие сделавшие прививку от коронавируса, смогут выиграть абонемент в спортзал или филармонию. Об этом говорится в сообщении мэрии.

В городе большое количество заразившихся, при этом прививочная кампания идет не очень активно. Чтобы стимулировать граждан делать прививку, в городе будут разыгрывать абонементы в бассейны, тренажерные и спортивные залы. Также будут разыгрывать абонементы в филармонию, билеты на спектакли и сертификаты на фотосессию.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно сделать прививку и июне и июле. Лотерея стартует 1 июня.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил, какую вакцину он сделал. Кроме того, прививку сделал 400-тысячный житель региона.

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