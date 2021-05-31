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Общество31 мая 2021 20:54

Самарский губернатор потребовал исключить факты задержки выдачи сертификатов о вакцинации

Дмитрий Азаров отметил, что каждой такой случай нужно рассматривать как чрезвычайный
Сергей ЧЕРНЫХ
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Дмитрий Азаров потребовал исключить факты задержки выдачи сертификатов о вакцинации от коронавируса

Дмитрий Азаров потребовал исключить факты задержки выдачи сертификатов о вакцинации от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал исключить задержки в выдаче сертификатов о вакцинации. Об этом он говорил во время заседания регионального оперштаба.

В социальных сетях главе региона пожаловались жители Нефтегорска, которые рассказали, что не могут получить сертификат о вакцинации.

- Мы говорим о важности вакцинации, и у нас такие случаи! Исключите эти случаи, - потребовал губернатор, отметив, что каждый подобный случай нужно рассматривать как чрезвычайный и проводить расследование.

Глава региона отметил, что причины сбоев нужно рассматривать на каждом конкретном примере и устранять недоработки.