Самарский губернатор потребовал исключить факты задержки выдачи сертификатов о вакцинации

Дмитрий Азаров потребовал исключить факты задержки выдачи сертификатов о вакцинации от коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал исключить задержки в выдаче сертификатов о вакцинации. Об этом он говорил во время заседания регионального оперштаба.
В социальных сетях главе региона пожаловались жители Нефтегорска, которые рассказали, что не могут получить сертификат о вакцинации.
- Мы говорим о важности вакцинации, и у нас такие случаи! Исключите эти случаи, - потребовал губернатор, отметив, что каждый подобный случай нужно рассматривать как чрезвычайный и проводить расследование.
Глава региона отметил, что причины сбоев нужно рассматривать на каждом конкретном примере и устранять недоработки.