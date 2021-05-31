В Самарской области хотят поощрять за прививку от коронавируса

В Тольятти жители, сделавшие прививку, примут участие в розыгрыше сертификатов в спортклубы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области хотят поощрять жителей региона, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщили на заседании регионального оперштаба.

Во время заседания в пример привели опыт Тольятти, где для жителей, сделавших прививку, проводятся разные акции, они участвуют в розыгрыше сертификатов в бассейн, спортзал, или абонементов в филармонию.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам городов и районов рассмотреть возможность применения аналогичного опыта на своей территории.

- Вопрос вакцинации сегодня выходит на первый план. Мы видим, что в ряде регионов фактически вводятся ранее отмененные ограничения. Нужно объяснять людям, показывать, какие риски существуют. Люди зачастую подвержены различным слухам, домыслам, фейкам в интернете. Нужно разъяснять, приглашать специалистов, которые будут объяснять, что главное – это здоровье человека, - сказал глава региона.

Сейчас в регионе прививку делают в 65-ти лечебных учреждениях, действуют 165 прививочных пунктов. Вакцинацию на настоящий момент прошли более 400 тысяч человек, из них оба этапа завершили порядка 320 тысяч.