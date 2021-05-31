Александр Хинштейн победил на праймериз ЕР в Самарской области

Александр Хинштейн победил в праймериз "Единой России" по Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн победил в праймериз "Единой России" по Самарской области. За Хинштейна отдан 57 091 голос. Такие данные представлены на сайте партии.

Победителем предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по единому списку от Самарской области стал Николай Ренц, недавно ставший мэром Тольятти.

Лидером по Тольяттинскому избирательному округу стала вожатая из школы №90, студентка и активистка Ирина Долгополова.

По Красноглинскому одномандатному избирательному округу - депутат Госдумы Виктор Казаков, по Жигулевскому одномандатному округу - генеральный директор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов, по Промышленному одномандатному избирательному округу - депутат губернской думы Александр Милеев.