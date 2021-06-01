В Самаре ожидается пасмурная дождливая погода

В Самаре будет пасмурно и дождливо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 1 июня, в Самарской области будет пасмурная, дождливая погода, сообщают в Приволжском УГМС.

Днем во вторник в Самаре будет не более 23 градусов тепла. По области ожидается +20, +25 градусов, местами похолодает до +15 градусов, ожидается гроза с порывами ветра до 12 м/с.

В ближайшие дни в Самарской области будет не более +25 градусов. При облачной погоде осадков в предстоящие дни синоптики не прогнозируют.

Ночью в регионе ожидается до +15 градусов, местами по области похолодает до +8 градусов.