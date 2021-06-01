В Самарской области побиты рекорды по количеству осадков

В Самаре побит рекорд по количеству осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в понедельник, 31 мая, были перекрыты суточные рекорды по количеству осадков, сообщают в Приволжском УГМС.

В Самаре выпало 20 мм осадков, что больше предыдущего рекорда 1996 года в 18,5 мм. Также рекорды зафиксированы в Сызрани, где 16,8 мм (предыдущее максимальное значение - 8,6 мм в 1978-м), в Серноводске, где 17,5 мм (предыдущий рекорд - 13 мм в 1964-м году) и Безенчуке, где 26,4 мм (14,2 мм в 1957-м году).

Во вторник по области снова пройдут дожди, местами ожидается гроза.