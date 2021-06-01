Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июня 2021 7:19

В Самарской области побиты рекорды по количеству осадков

Во вторник в регионе снова пройдут дожди
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре побит рекорд по количеству осадков

В Самаре побит рекорд по количеству осадков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в понедельник, 31 мая, были перекрыты суточные рекорды по количеству осадков, сообщают в Приволжском УГМС.

В Самаре выпало 20 мм осадков, что больше предыдущего рекорда 1996 года в 18,5 мм. Также рекорды зафиксированы в Сызрани, где 16,8 мм (предыдущее максимальное значение - 8,6 мм в 1978-м), в Серноводске, где 17,5 мм (предыдущий рекорд - 13 мм в 1964-м году) и Безенчуке, где 26,4 мм (14,2 мм в 1957-м году).

Во вторник по области снова пройдут дожди, местами ожидается гроза.