Француз Николя Мор снова вступил в должность президента "АвтоВАЗа"

Николя Мор снова стал президентом "АвтоВАЗа"

Во вторник, 1 июня, в должность президента "АвтоВАЗа" вступил француз Николя Мор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Николя Мор уже возглавлял волжский автозавод в 2016-2018-м годах. После он был старшим вице-президентом Groupe Renault и руководителем региона Евразия. В сентябре прошлого года он стал исполнительным вице-президентом Groupe Renault по преобразованиям.

В мае этого года он стал исполнительным директором по операциям Groupe Renault в России и СНГ. Эту должность он будет совмещать с работой на "АвтоВАЗе".

В Тольятти Николя Мор сменил другого француза - Ива Каракатзаниса.