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Общество1 июня 2021 8:27

В Тольятти владельца спорткара Porsche оштрафовали на 1000 рублей за парковку на тротуаре

Сообщение о нарушении полицейские нашли в соцсетях
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Информацию о нарушении полицейские нашли в соцсетях. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Информацию о нарушении полицейские нашли в соцсетях. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти владельца дорогостоящего спорткара Porsche Panamera оштрафовали за неправильную парковку. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, нарушение выявили в ходе мониторинга сообщений в интернете. В одном из пабликов в социальных сетях появилась информация о нарушении на улице Платоновая - дорогой автомобиль поставили прямо на тротуаре.

За неправильную парковку владельца спорткара, жителя села Подстепки, оштрафовали на 1 тысячу рублей.