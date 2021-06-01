В Тольятти владельца спорткара Porsche оштрафовали на 1000 рублей за парковку на тротуаре

Информацию о нарушении полицейские нашли в соцсетях. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти владельца дорогостоящего спорткара Porsche Panamera оштрафовали за неправильную парковку. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, нарушение выявили в ходе мониторинга сообщений в интернете. В одном из пабликов в социальных сетях появилась информация о нарушении на улице Платоновая - дорогой автомобиль поставили прямо на тротуаре.

За неправильную парковку владельца спорткара, жителя села Подстепки, оштрафовали на 1 тысячу рублей.