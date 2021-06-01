Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июня 2021 9:17

Пляжный сезон в Самаре стартует 15 июня

На пляжах поставят скамейки, раздевалки и зонтики
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре скоро начнется пляжный сезон

В Самаре скоро начнется пляжный сезон

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре старт пляжного сезона запланирован на 15 июня. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

На городские пляжи завезут 17,5 тысяч тонн песка и поставят скамейки, зонтики и раздевалки. Специальные места для купания оборудуют для отдыхающих с ограниченными возможностями. Для них оборудуют специальные раздевалки и плавсредства, сделают пандусы и настилы на спуске к воде.

После старта сезона на пляже начнут дежурить спасатели. Оборудуют 14 постов, которые будут работать с 9 до 22 часов.