Пляжный сезон в Самаре стартует 15 июня

В Самаре скоро начнется пляжный сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре старт пляжного сезона запланирован на 15 июня. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

На городские пляжи завезут 17,5 тысяч тонн песка и поставят скамейки, зонтики и раздевалки. Специальные места для купания оборудуют для отдыхающих с ограниченными возможностями. Для них оборудуют специальные раздевалки и плавсредства, сделают пандусы и настилы на спуске к воде.

После старта сезона на пляже начнут дежурить спасатели. Оборудуют 14 постов, которые будут работать с 9 до 22 часов.