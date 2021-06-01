В Самаре составили 401 протокол на антимасочников в общественном транспорте

В Самаре в общественном транспорте нужно ездить в масках

В Самаре за 9 месяцев составили 401 протокол на антимасочников в общественном транспорте. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

С начала проверок провели 1 260 рейдов. Как отмечают проверяющие, многие берут с собой маски в транспорт, причем, имеют также и запасные, которые дают другим пассажирам, которые маски забыли.

Пассажиров без масок высаживают из общественного транспорта. Каждый день проверяют 35 маршрутов и порядка 230 единиц транспорта.

По последним данным, в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились около 65 тысяч человек.