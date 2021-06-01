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Общество1 июня 2021 9:59

В Самарской области озвучили итоги предварительного голосования

Обсуждали процедуру на заключительном заседании самарского организационного комитета по голосованию "Единой России"
Геннадий ВЕТРОВ
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Дмитрий Азаров поблагодарил коллег за хорошую организацию выборов

Дмитрий Азаров поблагодарил коллег за хорошую организацию выборов

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре прошло последнее заседание местного организационного комитета по проведению предварительного голосования "Единой России". В мероприятии принял участие глава региона и секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров.

- Голосование - яркий пример того, что партия находится в постоянном диалоге с гражданским обществом и по всем социально значимым вопросам советуется с людьми, - отметил он на встрече.

Губернатор подчеркнул, что ни одна другая партия не формирует списки кандидатов вместе с жителями и в условиях полной прозрачности. Также Азаров добавил, что предварительное голосование в губернии стало очень конкурентным - претендентами на выдвижение от партии в госдуму и губдуму стали 322 человека. Голосовали за них более 355 тысяч жителей региона.

Ознакомиться с результатами предварительного голосования 2021 можно на сайте https://pg.er.ru. Списки кандидатов на осенние выборы будут озвучены в июне.