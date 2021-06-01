В Самаре обсудят застройку проспекта Кирова, где планируют возвести новые дома

У "Огонька" собираются строить сразу несколько многоэтажных домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре собираются обсуждать застройку проспекта Кирова. Согласно опубликованной на сайте администрации областной столицы информации, там - в районе кинотеатра "Огонек" - планируют возвести новые жилые дома.

Жители города смогут высказаться по поводу проекта 8 июня на публичных слушаниях. Они назначены на 17:30 и пройдут на Ново-Садовой, 20.

Территория, на которой развернуться работы, занимает 5019 квадратных метров. Это участок на пересечении проспекта Кирова и улицы Мирной. Согласно документации, на каждую квартиру в указанных объекта будет выделено 0,15 парковочных мест. Добавим, что сейчас по этому адресу одну многоэтажку уже строят.