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Происшествия1 июня 2021 10:20

В Тольятти разведчика-снайпера задержали за незаконное захоронение москвича

В Тольятти разведчика-снайпера задержали за незаконное захоронение москвича Вместе с ним задержаны еще четверо, и у них был пистолет
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Чем объясняется интерес полиции ко всей этой истории. пока не ясно

Чем объясняется интерес полиции ко всей этой истории. пока не ясно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае на территории ТоАЗовского кладбища в Тольятти были задержаны пять мужчин, у одного из них был при себе пистолет.

- По нашей информации, они похоронили человека, при этом у них не было документов о выделении места для могилы, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах о сути претензий к задержанным.

Все пятеро живут в Тольятти, имеют постоянное место работы, один из них даже официально служит разведчиком-снайпером в близлежащей военной части.

А пистолет изъяли у другого – он обеспечивает доставку грузов по всей России. Разрешение на хранение оружия у него имеется.

Источники «КП-Самара» сообщают, что тольяттинцы хоронили москвича – Вадим Александрович при этом вроде бы не проходит по криминальным сводкам, и интерес ко всей этой истории со стороны правоохранительных органах пока логически объяснить сложно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Криминал