Вертолетку в Самаре откроют в июле. Показываем новые фотографии обновленной смотровой площадки

Ранее датой открытия Вертолетной площадки называли 1 июля. Фото: instagram.com/azarov.life.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем инстаграме рассказал, как идут работы на Вертолетке в поселке Управленческий и когда смотровую площадку откроют, а заодно поделился новыми фотографиями достопримечательности.

- В июле площадка будет открыта, - заверил глава региона. - Для комфортного отдыха комплексно привели пространство в порядок: обустроили пешеходные дорожки, установили освещение и ограждения, также благоустроили подъездные пути и организовали дополнительные парковки. Сейчас идет установка скамеек, шезлонгов и детской игровой зоны.

Вертолетка – одно из живописнейших мест Самары. Фото: instagram.com/azarov.life.

Детская площадка. Фото: instagram.com/azarov.life.

Достопримечательность привели в порядок. Фото: instagram.com/azarov.life.

Напомним, изначально обновленную Вертолетную площадку планировали открыть 1 сентября 2021 года, однако позже сроки скорректировали. Называлась дата 1 июля.