В Самаре 10 июня перекроют движение транспорта и изменят три автобусных маршрута

Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре собираются перекрывать движение транспорта. Произойдет это 10 июня с 8:00 до 13:00.

- Ограничения вводятся в связи с проведением городского первенства по велосипедному спорту, - отмечают в администрации города.

По информации мэрии, в указанные часы ограничения введут на следующих участках:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Проехать там смогут только полицейские, врачи скорой помощи и пожарные. Также такая возможность будет у автомобилей с пропусками от ГИБДД.

Добавим, что по указанному адресу с с 5:00 до 13:00 10 июня будет запрещена и стоянка машин. Кроме того, до 13:00 10 числа автобусы №№ 96, 205 и 295 будут двигаться по скоррективрованной схеме.