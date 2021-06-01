В Самарской области молодая мать заявила, что хочет смерти себе и своему сыну

Малыш вдруг стал своей маме в тягость Фото: Соцсети

Екатерину О. этой весной «вызвали на ковер», чтобы отчитать ее за то, что она плохо заботится о своем ребенке. Малышу не так давно исполнилось два года, но любви и ласки со стороны родителей он видел немного. В дело вмешались органы опеки одного из районов Самарской области.

На молодую мать составили протокол по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и вызвали ее на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

- Ей грозил штраф: от 100 до 500 рублей, но главное, что мы пытались выяснить – это что случилось, ведь ребенок вроде был желанным, а сейчас вдруг стал ненужным, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник. – А она вдруг как будто «взбеленилась», начала кричать, угрожать, что убьет и себя, и сына.

После этого стало понятно, что семье помощь нужна срочно. К делу подключились полицейские, психологи и другие специалисты. Вместе надзорные органы пытаются решить, насколько безопасно малышу оставаться с мамой.