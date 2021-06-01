В Самаре на две недели отключают горячую воду

Жителям Самары придется пожить без горячей воды в кранах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители сразу нескольких районов Самары 1 июня 2021 года столкнулись с неприятными ограничениями. До 14 июня у горожан отключают горячую воду. Связано это с гидравлическими испытаниями сетей Центральной отопительной котельной.

По информации администрации областной столицы, горячая вода будет недоступна для людей, которые проживают или работают на следующих улицах: ул. Гагарина – ул. Митирева – ул. Ерошевского – ул. Мичурина – ул. Врубеля – 4-й проезд – ул. Гаражная – ул. Авроры – Московское шоссе – ул. Потапова – ул. Кольцевая – ул. Академика Платонова – ул. Ново-Садовая – ул. Советской Армии – 5 просека – 6 просека – ул. Солнечная – ул. Губанова – ул. Ново-Садовая – ул. Ново-Вокзальная – Московское шоссе – XXII Партсъезда – ул. Гагарина – ул. Промышленности – ул. Авроры.

После устранение всех неполадок горячее водоснабжение обещают восстановить. Самарцев просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.