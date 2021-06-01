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Общество1 июня 2021 11:07

В Самаре парковочные места хотят связать с размерами жилья

В городе планируют изменить нормативы допустимого количества машино-мест для объектов жилой застройки
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Вопрос с парковками - актуальный для Самары

Вопрос с парковками - актуальный для Самары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице могут изменить нормативы парковочных мест в местах застройки жилых домов. Сейчас место под одну машину дают на одну квартиру. Правила почти не соблюдают, и власти хотят этот вопрос урегулировать.

Как следует из документов министерства строительства региона, оптимальной может стать привязка допустимого количества машино-мест к общей площади квартир. Такая практика успешно применяется в других регионах, в частности в Казани и Санкт-Петербурге.

В минстрое добавляют, что вся процедура будет обсуждаться с обществом. Тему затронут в частности на градостроительном совете при губернаторе Самарской области.