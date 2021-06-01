20-летний парень на Mitsubishi протаранил столб на Московском шоссе в Самаре

Последствия аварии оказались серьезными Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Серьезное ДТП произошло в Самаре накануне, в понедельник 31 мая. Примерно в пять часов утра на Московском шоссе 20-летний водитель Mitsubishi врезался в столб и получил серьезные травмы.

- Он ехал со стороны улицы Алма-Атинской по 16 км трассы в направлении улицы Дальней. Напротив дома № 5 парень не справился с управлением и столкнулся со световой опорой на разделительной полосе, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавшего госпитализировали. По информации сотрудников ГИБДД, в момент аварии он был трезв. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.