"Единая Россия" начинает отбор кандидатов на осенние выборы в Самарской области

Партия продолжает подводить итоги голосования Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области продолжается подведение итогов предварительного голосования "Единой России". Претендентами на выдвижение от партии в государственную и самарскую губернскую думы стали 333 человека.

- У нас раньше не было такого уровня конкуренции. Все кандидаты прошли настоящую проверку в открытой конкуренции за поддержку людей наряду с действующими депутатами и политиками со стажем, - отметил глава региона Дмитрий Азаров.

За кандидатов, среди которых не только политики, но и медики, общественники, волонтеры, спортсмены и представители других профессий, проголосовали более 355 тысяч жителей губернии - это 15 % избирателей региона.

Эксперты хвалят систему электронного предварительного голосования. В нынешние времена, связанные с пандемией коронавируса, она подтвердила свою надежность и безопасность. Все кибератаки были предотвращены, а процедура проходила в открытом и прозрачном режиме.