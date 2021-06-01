Самарский ритуальщик попросил у губернатора защиты от поджогов машин его семьи

У Алексея Воробьева сожгли уже несколько машин Фото: СОЦСЕТИ

Житель Самары Алексей Воробьёв в своём Instagram обратился к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой взять на особый контроль поджоги машин в городе. Причиной стало очередная порча его личного имущества.

По словам Алексея, 29 мая в 3:13 утра возле дома на улице Димитрова неизвестный подошёл к его машине, облил её бензином и поджег, после чего то же самое проделал с автомобилем супруги бизнесмена.

Самарец занимается оказанием ритуальных услуг на протяжении 15 лет. К сожалению, данный бизнес не даром считается «околокриминальным», поэтому за всё время работы Алексею не раз поступали угрозы расправы, его супругу обливали бензином, автомобили предпринимателя тоже уже жгли. Сам Воробьев объясняет это тем, что у него есть своё мнение и своё видение работы в этой сфере и он уверен, что не все работники сферы ритуальных услуг бандиты.

Самарец опасается того, что полицейские не смогут найти виновных – при прошлом поджоге преступников так и не поймали. Аналогичные случаи, по словам бизнесмена, были и у его коллег. Терпение жителя областной столицы лопнуло и он решил обратиться напрямую к губернатору Самарской области через Instagram.

- Уважаемый Дмитрий Игоревич, прошу вас взять на особый контроль все поджоги машин в городе, поспособствовать работе сотрудников полиции и органов власти, связанных с этой ситуацией. Мы все хотим жить спокойно и хотим вести свою работу(бизнес), в рамках законодательства РФ, без бандитов и криминальных структур, - написал он.

Полиция также ситуацию прокомментировала.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ - Умышленное уничтожение чужого имущества. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области .