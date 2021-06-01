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Здоровье1 июня 2021 12:21

В Самарской области еще 13 человек умерли от коронавируса

Заразились за сутки 72 местных жителя
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Борьба с коронавирусом в Самарской области продолжается

Борьба с коронавирусом в Самарской области продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 1 июня 2021 года стало известно о еще 72 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала падндемии covid-19 в регионе заболели уже 64848 человек

- Еще 13 местных жителей Самары и области скончались по состоянию на 1 июня 2021 года, - следует из информации, опубликованной на сайте СтопКоронавирус.РФ.

Общее количество жертв болезни в губернии с весны прошлого года - 1959.

Еще 70 человек за сутки смогли победить коронавирус. Общее число выздоровевших теперь - 61931.

Коронавирус Covid-19