В Самаре таксист сбил девушку на пешеходном переходе. Показываем видео ДТП

Авария попала на видео Фото: скриншот

Сегодня днем, во вторник 1 июня, в центре Самары произошло ДТП с участием пешехода. В районе пересечения улиц Ульяновской и Арцыбушевской водитель такси допустил наезд на местную жительницу.

- Водитель сбил девушку! На дорогу совсем не смотрят, - пишет в группе "Самара life" очевидец Роман Ветров.

По словам горожан, пострадавшая двигалась по пешеходному переходу. Серьезных травм ей удалось избежать. Момент столкновения автолюбители запечатлели на видео. Оно опубликовано в социальных сетях.