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Происшествия1 июня 2021 12:39

В Самаре таксист сбил девушку на пешеходном переходе. Показываем видео ДТП

По словам очевидцев, пострадавшая смогла избежать серьезных травм
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Авария попала на видео

Авария попала на видео

Фото: скриншот

Сегодня днем, во вторник 1 июня, в центре Самары произошло ДТП с участием пешехода. В районе пересечения улиц Ульяновской и Арцыбушевской водитель такси допустил наезд на местную жительницу.

- Водитель сбил девушку! На дорогу совсем не смотрят, - пишет в группе "Самара life" очевидец Роман Ветров.

По словам горожан, пострадавшая двигалась по пешеходному переходу. Серьезных травм ей удалось избежать. Момент столкновения автолюбители запечатлели на видео. Оно опубликовано в социальных сетях.

ДТП