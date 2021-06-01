В Тольятти бывшего директора МП будут судить за растрату более 700 тысяч рублей

В Тольятти бывшего директора МП будут судить за присвоение и растрату более 700 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в суд передано дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия "СтавропольРесурсСервис", которого обвиняют злоупотреблении полномочиями, а также в присвоении и растрате денежных средств. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как выяснилось в ходе следствия, подозреваемый за счет организации приобрел оборудования для насосной станции общей стоимостью в 500 тысяч рублей, чтобы установить его в ЖК "Солнечный" в селе Подстепки Ставропольского района. При этом в зоне обслуживания предприятия эта территория не находилась.

Кроме того, из бухгалтерии он получал деньги, которые предназначались для оплаты необходимого оборудования или штрафов. При этом полученные деньги он присваивал. Таким образом он получил 760 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Если вина бывшего директора будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.