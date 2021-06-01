Резиденты ОЭЗ "Тольятти" заработали за 3 месяца 2021 года более 2 млрд рублей

В ОЭЗ "Тольятти" зафиксировали хорошие заработки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В особой экономической зоне "Тольятти" подвели итоги работы за первый квартал 2021 года. Первые три месяца 2021-го оказались для резидентов ОЭЗ оказались более выгодными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, прибыль предприятий, расположенных на территории ОЭЗ, выросла на 32 % и составила более 2 миллиардов рублей. Как отметил глава министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отмечает, что ОЭЗ "Тольятти" уверенно движется в заданном направлении и улучшает инвестиционный климат в регионе, а также помогает в создании новых рабочих мест.

- Несмотря на пандемию, здесь не отменили ни один значимый инвестиционный проект. Динамично и уверенно развиваются действующие предприятия, - говорит Богданов.

В качестве яркого примера успешной работы министр называет открытие "Самарского завода медицинских изделий". На предприятии выпускают нитриловые перчатки. Оно уникально не только для губернии, но и для всей страны.