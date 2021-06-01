В Тольятти ищут парня, который воровал одежду в магазине

В Тольятти ищут парня, который воровал одежду. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские ищут 23-летнего молодого человека, которого подозревают в краже одежды из магазина. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, кража была совершена в апреле этого года в магазине, который располагается на улице Революционной. Полицейские изъяли записи с камер и установили, что кражи совершал молодой парень. Ориентировка отправлена в отделы полиции, а также в Росгвардию и общественные правоохранительные организации.

Подозреваемому на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, у него короткая стрижка, телосложение среднее. Одет он был в черную куртку, белую кофту, светлые джинсы и обувь черного цвета. Очевидцев или тех, кому что либо известно о подозреваемом, просьба обратиться в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.