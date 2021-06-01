Студентка из Тольятти будет выдвигаться на выборы в государственную думу

Девушка благодарна всем, кто за нее голосовал Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Студентка Тольяттинского госуниверситета и волонтер акции #МыВместе 21-летняя Ирина Долгополова стала победителем предварительного голосования "Единой России". Вожатая тольяттинской школы № 90 после этого получила право выдвигаться от партии на выборы в государственную думу.

Девушка получила 61425 голосов. Ее поддержали более 80 % местных жителей, принявших участие в процедуре.

- От всего сердца благодарна всем тольяттинцам, принявшим участие в предварительном голосовании! Самые теплые слова признательности всем, кто поверил в меня, кто поддержал мою кандидатуру, - поблагодарила Ирина всех, кто ее поддержал.

Даже узнав о победе, Долгополова не поменяла свои планы на день. Утром он доставила продукты ветерану, затем помогала организаторам на мероприятиях в честь Дня защиты детей.

Тольятти стало очень активным участником предварительного голосования "Единой России", которое проходило с 24 по 30 мая. Всего в регионе офлайн и онлайн проголосовали 355 483 человека. Подведение итогов продолжается.