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Общество1 июня 2021 15:10

Самарские полицейские спасли жизнь ребенку, потерявшему сознание на трассе

Семилетнюю девочку экстренно довезли до больницы на патрульном автомобиле
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Женщина выразила благодарность полицейским, которые спасли ее дочь. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Женщина выразила благодарность полицейским, которые спасли ее дочь. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники ДПС Нефтегорского района Самарской области спасли жизнь семилетней девочке, которая постоянно теряла сознание. К полицейским обратилась мама ребенка на трассе М-5 на подъезде к Оренбургу, где патрульные несли службу.

- Взволнованная женщина объяснила инспекторам, что ее дочери нужна срочная медицинская помощь. Не медля ни минуты, полицейские пересадили девочку в свой патрульный автомобиль и со звуковой сиреной и проблесковыми маячками повезли ее в ближайшую больницу, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Маму с больной дочерью в кратчайшие сроки доставили в лечебное учреждение, где их уже встречали врачи. Девочка находилась в больнице несколько дней и сейчас ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

Мама спасенной девочки выразила благодарность сотрудникам Госавтоинспекции.

- Большое человеческое спасибо, - написала женщина в официальной группе МО МВД России «Нефтегорский».