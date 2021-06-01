В Центробанке назвали опасные финансовые пирамиды Самары

В нелегальных финансовых организациях можно легко потерять деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центробанк РФ опубликовал данные о финансовых компаниях, у которых регулятор выявил признаки нелегальной деятельности. В список вошли финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы и брокеры, псевдо-ломбарды – всего более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов по всей стране, и информация постоянно дополняется.

- Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей, - пояснили в Банке России. – В частности, она позволит своевременно предупреждать потребителей о рисках, связанных с подобными компаниями.

В список вошли и организации, действующие в Самарской области. Так, например, Центробанк усмотрел признаки финансовой пирамиды в работе потребительского кооператива (ПК) «Медфарм».

- Потенциальным клиентам якобы гарантируют доход с выплатами в несколько раз выше банковских вкладов. Однако Банк России не располагает сведениями о какой-либо инвестиционной деятельности компании, которая может обеспечить ей такой доход, - пояснили в ЦБ РФ.

Еще одна организация, которая заманивает клиентов обещаниями высокой прибыли - интернет-проект «FINIKO».

- Он не зарегистрирован в качестве юридического лица, не имеет лицензии Банка России на привлечение денежных средств, а сайт «FINIKO» был зарегистрирован всего за несколько месяцев до начала активной деятельности – эти признаки также типичны для финансовых пирамид, - предупреждает Центробанк.

Также Центробанк усмотрел признаки нелегальной деятельности в работе комиссионных магазинов «Победа».

- Некоторые из них предлагают клиентам займы под залог ювелирных изделий, техники, электроники, автомобилей. Но деньги выдаются не после продажи товаров, а сразу после оценки, а возвращать их нужно с процентами. Это признаки выдачи займа под залог, - предупреждает Центробанк. - Одалживать деньги в организациях, которые по закону не имеют права выдавать займы, чревато неограниченными штрафными процентами и потерей залога.