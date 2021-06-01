Член правления Совета отцов Самары победил на предварительных выборах "Единой России"

Константин Доладов похвалил высокую явку на предварительном голосовании партии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Среди победителей предварительного голосования "Единой России" оказался член правления Совета отцов Самары Константин Доладов. Многодетный отец, бизнесмен и спортсмен получил 69,68 % голосов тех, кто принял участие в процедуре. Выдвигался он в избирательном округе № 3, включавшем в себя Железнодорожный, Куйбышевский и Октябрьский районы.

Мужчина благодарен всем, кто его поддержал. Он отметил важность того, что в числе кандидатов оказалось много новых лиц из самых разных сфер жизни.

- Небывало высокая явка выборщиков на предварительном голосовании показала, какой большой гражданский запрос на легитимные, открытые, честные выборы существует сегодня в Самарской области, - заявил Доладов.

Претендентами на выдвижение в госдуму и губдуму от "Единой России" стали 322 человека. Высокий уровень конкуренции отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он уверен, что среди кандидатов немало ярких людей, которые достойно себя проявили и проявят в будущем.

Ознакомиться с результатами Предварительного голосования 2021 можно на сайте https://pg.er.ru.