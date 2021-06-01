В Самарской области мужчина после возбуждения уголовного дела выплатил долг по алиментам и устроился на работу

Только после уголовного дела отец выплатил долг перед своим ребенком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Елховского района Самарской области был обязан выплачивать своей дочери алименты в размере ¼ части всех видов своих доходов. Однако он настойчиво уклонялся от данных обязательств и не устраивался официально на работу. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

- В отношении должника было возбуждено административное производство, но к исполнению своих родительских обязательств он так и не приступал, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Тогда приставом-исполнителем было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Только после этого отец незамедлительно погасил задолженность по алиментам в сумме 115 тысяч рублей.

Также, узнав о неприятных перспективах быть осужденным, мужчина спустя две недели официально устроился на работу, о чем сообщил приставу. С этого времени по его месту работы было направлено постановление об удержании алиментных платежей с его заработной платы.