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Общество1 июня 2021 15:37

В Самарской области мужчина после возбуждения уголовного дела выплатил долг по алиментам и устроился на работу

Житель Елховского района задолжал своей дочери 115 тысяч рублей
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Только после уголовного дела отец выплатил долг перед своим ребенком

Только после уголовного дела отец выплатил долг перед своим ребенком

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Елховского района Самарской области был обязан выплачивать своей дочери алименты в размере ¼ части всех видов своих доходов. Однако он настойчиво уклонялся от данных обязательств и не устраивался официально на работу. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

- В отношении должника было возбуждено административное производство, но к исполнению своих родительских обязательств он так и не приступал, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Тогда приставом-исполнителем было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Только после этого отец незамедлительно погасил задолженность по алиментам в сумме 115 тысяч рублей.

Также, узнав о неприятных перспективах быть осужденным, мужчина спустя две недели официально устроился на работу, о чем сообщил приставу. С этого времени по его месту работы было направлено постановление об удержании алиментных платежей с его заработной платы.