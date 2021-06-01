Лето на природе: в детских лагерях губернии смогут отдохнуть более 44 тысяч ребят

Солнце, воздух, вода и никаких учебников — каникулы начались! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые 400 юных жителей Самарской губернии 1 июня съехались в детский оздоровительный лагерь «Электроник-Дубрава». Здесь им предстоит отдыхать и набираться сил в течение 24 дней. Лагерь, как предписывает в этом году Роспотребнадзор, заполнен на 75%, все сотрудники протестированы на коронавирус, родительских дней не предвидится. Детей это не смущает – опытные вожатые подготовили для них насыщенную программу, посвященную первому полету человека в космос. Первая смена стартовала не только в «Электронике-Дубраве»:

с 1 по 6 июня 9800 ребят заедут в 32 детских оздоровительных лагеря (из них по госконтрактам 17 организаций примут более 4400 детей). Всего, помимо лагерей дневного пребывания, вСамарской областиэтим летом будут работать 50 организаций отдыха и оздоровления детей.

- За 3-4 смены смогут отдохнуть и поправить здоровье более 44 тысяч юных жителей губернии, больше половины – за счет средств областного бюджета, - отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова. - Это, в том числе, 9 387 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые получат путевкибесплатно. Остальные ребята смогут поехать в лагеря по путевкам с частичной оплатой.

Программа была инициирована Президентом России Владимиром Путиным. Она поможет достичь целей одного из важнейших направлений нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» - росту доступности путешествий внутри страны. Развитие внутреннего туризма также входит в стратегию лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «В 2020 году мы выиграли 14 грантов Федерального агентства по туризму на создание и обустройство объектов туристической инфраструктуры. Наша задача в течение ближайших трех лет создать в Самарской области туристическо-рекреационный кластер с оборотом не менее 20 млрд. рублей», - отметил в своем Послании глава региона.