Губернатор Дмитрий Азаров поручил разобраться с долгами страховых компаний перед больницами региона

Из-за нехватки средств региональное здравоохранение испытывает сложности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба поднял вопрос о задолженности страховых компаний перед лечебными учреждениями региона. На сегодняшний день страховые компании задолжали лечебным учреждениям региона существенную сумму денег, причём большая часть приходится на стационары.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян пояснил, почему так произошло. По словам министра, основной причиной является то, что фактические затраты на лечение пациентов с коронавирусом существенно превышают те суммы, которые определены для региона федеральным фондом ОМС.

Губернатор Дмитрий Азаров встал на защиту интересов медиков и жителей региона и поручил областному Минздраву и территориальному ОМС в кратчайшие сроки решить возникшую проблему нехватки средств. Он обозначил свою позицию настойчиво.

- Добивайтесь на федеральном уровне выделения дополнительных средств. Пройдите все кабинеты, «живите» в Москве, пока не добьётесь результата, - сказал Дмитрий Азаров.

Стоит отметить, что нехватка средств на счетах страховых компаний может стать серьезной проблемой не только для медицинских учреждений, но и, самое главное, для пациентов. Сложившаяся ситуация может оказать негативное влияние на качество оказания и доступности медицинской помощи, формирование штата персонала лечебных учреждений, а в конечном счёте – на здоровье людей.