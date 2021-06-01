В Самарской области собираются построить межпоселковые газопроводы

Газификация в Самарской области находится на хорошем уровне Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Государственная дума приняла закон с поправками "Единой России" о бесплатном подключении россиян к газу. Депутат Самарской губернской думы Владимир Субботин уверен, что инициатива партии позволит значительно сократить сроки газификации.

- А единый региональный оператор будет контролировать и отвечать за подведение газа "до забора", - добавил член комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Эксперт подчеркнул, что сейчас уровень газификации Самарской области один из самых высоких в стране - более 99 %, для городов - 99,1 %, а для сельской местности - 99,5 %.

Программа развития газоснабжения и газификации в губернии действует до 2025 года. В рамках этой документации предусмотрено увеличение инвестиций более чем на 500 %. Также планируется провести техническое перевооружение девяти газораспределительных станций и построить межпоселковые газопроводы.

В проекте много интересного. Его инициаторы предоставят новые возможности для увеличения подачи газа действующим пользователем. Также планируется подключить новых потребителей в Волжском и Сергиевском районах, будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах.