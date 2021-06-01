С 15 июня 2021 года в Самаре будут модернизировать сети теплотрасс еще на 20 участках

За лето переустроят теплотрассы на 52-х участках в Самаре. Фото: Администрация Самары

В Самаре продолжается масштабная модернизация теплотрасс. В настоящее время работы ведутся на 10 объектах, а к концу июня к ним прибавится еще 42 адреса.

- За лето необходимо стравиться с комплексом работ по техническому перевооружению теплотрасс на 52-х объектах города. В настоящее время вопросов относительно качества и темпов работ на тех трассах, которые уже ремонтируют, не возникает, - отметил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Напомним, с 1 по 14 июня 2021 года в Самаре будут проходить гидравлические испытания тепловых сетей от Центральной отопительной котельной. В период опрессовки жители города временно останутся без горячей воды. Василенко сообщил, что коммунальщики должны постараться закончить работы до 11 июня, чтобы на длинных выходных в День России самарцы были обеспечены горячим водоснабжением.