В Самаре прошел форум «Мой бизнес 63», приуроченный ко Дню Российского предпринимательства

Самарские предприниматели с удовольствием участвуют в форуме, получают новые знания и делятся своими идеями

В Самаре с 26 по 29 мая 2021 года прошел форум предпринимателей «Мой бизнес 63». Мероприятие было приурочено ко Дню Российского предпринимательства и было организовано министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

- Форум предпринимателей проводится ежегодно. В этом году площадкой для встречи стал новый региональный центр «Мой бизнес», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В предпринимательском форуме приняли участие более 400 бизнесменов Самарской области, многие из которых общались с коллегами по видеосвязи. На встрече обсудили вопросы туризма, особенности создания и упаковки сувенирной продукции, новые тренды в сфере общепита, маркетинга, экспорта и многое другое. Участники форума получили возможность поделиться проблемами и высказать свои пожелания, чтобы совместно с другими определить пути их решения и разработать новые меры поддержки.