Самарская область вошла в пятерку лидеров Союза машиностроителей России

Дмитрий Азаров принял участие в работе отчетно-выборного съезда Союза машиностроителей России под председательством Сергея Чемезова

1 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в работе отчетно-выборного съезда Союза машиностроителей России. Генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов отметил Самарскую область, которая вошла в пятерку лидеров России, которые показывают наиболее эффективные результаты работы.

- Сегодня в России существуют 72 региональных отделения СоюзМаша. Наиболее эффективно работают машиностроители в Самарской, Тульской, Ростовской и Пензенской областях, а также в Республике Башкортостан, - отметил Сергей Чемезов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что успех самарских машиностроителей связан в большей степени с активным сотрудничеством регионального, федерального Правительства и СоюзМаша. Именно благодаря эффективной работе по развитию машиностроительного комплекса, региону удалось достичь наибольших успехов. В настоящее время в машиностроении занято более 127 тысяч жителей региона. За прошлый год объем отгрузки составил 38,5% от общего объема промышленных товаров области.