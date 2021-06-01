В Самаре хотят увеличить финансирование студенческих отрядов в шесть раз

Регион сможет активнее поддерживать текущую деятельность студотрядов, помогать вести обучение по профессиональным программам, обеспечивать функционирование ресурсного центра

Партия «Единая Россия» предложила увеличить финансирование самарских студенческих отрядов, тем самым поддержать молодежные объединения региона. В правительстве Самарской области поддержали инициативу.

В настоящее время на функционирование студотрядов в региональном бюджете закладывается ежегодно не более 2 миллионов рублей. Фракция предлагает увеличить объем финансирования до 12 миллионов рублей в год.

- Средства, которые необходимы для реализации законодательной инициативы, найдены. Уже в этом месяце мы можем внести в парламент этот законопроект от фракции, ещё раз рассмотреть на профильном комитете и принять на внеочередном заседании Самарской губернской думы, - отметил депутат Александр Живайкин.

Напомним, в Самарской области на сегодняшний день функционируют 69 студенческих отрядов общей численностью 2,5 тысячи человек. Молодые люди работают проводниками, в строительных, педагогических, медицинских, сельскохозяйственных, сервисных, специализированных, путинных отрядах. Дополнительные средства позволят обеспечить функционирование ресурсного центра, а также покрыть расходы на участие в различных мероприятиях и другие цели, направленные на развитие отряда.