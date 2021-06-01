В Самарской области более 200 тысяч детей получают поддержку по выплатам и развитию

В Самарской области детям уделяется особое внимание

В Международный день защиты детей фракция «Единая Россия» рассказала, какие меры поддержки получают дети и подростки в Самарской области. В регионе для семей с детьми сформирован хороший социальный пакет по инициативе партии.

- Счастливое детство – залог счастливой судьбы. И сегодня во многом от нас зависит, какими вырастут наши малыши, и в какой стране будут жить, - отметил губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров.

На решение задач по гармоничному развитию детей, выявлению их талантов и способностей, направлены национальные проекты «Здравоохранение», «Образование», «Демография», а также программа «Десятилетие детства». Сегодня более 200 тысяч несовершеннолетних в Самарской области получают помощь в развитии.

Среди инициатив фракции «Единой России»: выплаты семьям с детьми, в том числе неполным, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка, выплаты к школе, первоочередной прием в детские сады для детей отдельных категорий медработников, предложение об автоматическом продлении упрощенного порядка отдельных соцвыплат - до конца 2021 года, передача малообеспеченным и многодетным семьям компьютеров и ноутбуков в период самоизоляции в 2020 году.

Кроме того, единороссы добились дополнительного выделения более 1,8 миллиарда рублей из областного бюджета на приобретение жилья детям-сиротам. Еще 2,3 миллиарда рублей было заложено в бюджете на 2021 год на поддержку детей, которые воспитываются опекунами и приемными родителями.

Особое внимание было уделено школьному питанию, возвращению кэшбека за отдых в детских лагерях, а также развитию детского спорта и талантов в Самарской области.

Также в регионе продолжается строительство новых школ и детских садов, а также благоустраиваются детские площадки и общественные пространства.