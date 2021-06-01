В Самаре пляжный сезон начнется после снижения уровня воды в Волге

Открытие сезона запланировано на 15 июня Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В администрации Самары сообщили о приближающемся открытии пляжного сезона. По плану, официальное открытие пляжей должно состояться 15 июня 2021 года, когда уровень воды не будет превышать нормы.

- На 1 июня специалисты зарегистрировали уровень воды в Волге на уровне в 30,1 метра. Чтобы открыть официальный купальный сезон – отметка не должна превышать 29 м, - уточнил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самара Олег Ивахин.

Напомним, в этом году официальные пляжи будут обустроены в традиционных местах – на 1, 2 и 4 очередях набережной, в районе Загородного парка, под спуском Советской Армии, на Барбошиной Поляне, у Санатория «Можайский», на Красной Глинке, а на время проведения Грушинского фестиваля, пляж обустроят на Фестивальной поляне на Мастрюково.

В настоящее время продолжается подготовка к открытию сезона – устанавливаются урны, раздевалки и биотуалеты. В скором времени водолазы проведут обследование дна на наличие или отсутствие выхода грунтовых вод, водоворотов и течения, превышающего 0,5 метра в секунду, а также для определения оптимальных зон для размещения мест купания для детей и граждан, не умеющих плавать. Кроме того, специалисты освободят акваторию от посторонних предметов на дне.