В ближайшие дни в Самаре будет погода без осадков

В Самаре до конца недели дождей не будет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в ближайшие дни будет погода без осадков, сообщают в Приволжском УГМС.

Сейчас в регионе погода формируется под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов, поэтому в некоторых районах области прошли дожди с грозами. К концу недели осадки прекратятся, немного потеплеет.

В ближайшие дни ожидается до 24 градусов тепла, в среду будет от 17 до 22 градусов тепла. В ночное время ожидается +12 градусов, местами в регионе синоптики прогнозируют до семи градусов тепла. Местами возможен сильный ветер с порывами до 18 м/с.